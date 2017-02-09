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﻿台女買新褲洗三次自動分解

2017-02-09 列印
　　台灣一名女網民日前分享，她早前從某知名購買網站買入一條黑色長褲，從未穿著過，第一次放入洗衣網丟進洗衣機清洗，洗出來的水顏色很黑，洗了三次依舊「超黑」，從洗衣網拿出來才發現褲子「分解了」！相片顯示整條褲已被「分解」成一絲絲碎布條。女網民向網站客服查詢，竟得到對方回覆稱「會這樣是正常的」，最後願意向女網民提供五十元台幣折扣優惠了事。該帖在網上瘋傳，有網民留言笑指「長褲變lace」、嘖嘖稱奇。
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