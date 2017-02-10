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﻿普京五月訪華　出席「一帶一路」論壇

2017-02-10 列印
■普京已確定出席「一帶一路」高峰論壇。新華社
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　　中俄領袖有望於五月聚首北京，俄羅斯駐華大使丹尼索夫昨日宣佈，俄羅斯總統普京將會出席「一帶一路」高峰論壇，據悉英國首相文翠珊亦會參與，不過中國外交部昨晚截稿前仍未有確實回覆，只稱「具體情況會適時對外發佈」。

　　據消息，中方計劃在五月中在北京舉行「一帶一路」高峰論壇，屆時會邀請各國首級及領導階層出席，有分析指有關論壇是本年中方重要外交活動之一，而俄羅斯總統普京已確實出席，另外傳聞文翠珊亦被邀請，不過外交部發言人陸慷前日只稱「具體情況會適時對外發佈」。而國務委員楊潔篪上周亦向內地媒體透露，有關峰會已確認來自亞洲、歐洲、非洲及拉丁美洲約二十個代表出席。
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