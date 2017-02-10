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﻿重慶男子避找數 爬樹遁跌倒

2017-02-10 列印
網上圖片
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　　重慶日前發生一宗受傷案，但受傷因由卻令人哭笑不得，事源上周日一名熊姓男子與友人在餐館吃晚飯，原本說「AA制」，惟事後各人都借故離開，最後只剩熊男一人支付近一千元的費用。但熊男身上不夠錢，他忽發奇想走到二樓，趁四處無人沿着窗邊爬樹偷走，怎料樹幹太細跌倒並導致粉碎性骨折，熊不願將真相告之妻子，訛稱自己遭汽車撞到，但報警後，負責民警翻看閉路電視後，卻發現所謂的撞車根本沒發生過。

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