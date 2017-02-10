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﻿內地即日起保存入境外國人指紋

2017-02-10 列印
　　中國即日起實施對入境的十四至七十歲外國人留存指紋的措施，內地公安部昨日宣佈部持外交護照或有對等互惠安排的外國人可獲豁免，而該新措施將在深圳機場等口岸會率先實施，其後會分批擴大實施，目的是加強出入境管理。公安部表示有關規定是據「出境入境管理法」而實行，並經國務院批准，又解釋留存入境者的生物識別訊息，是「加強出入境管理的重要舉措」，續指出國際上已有多個國家實施有關措施。
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