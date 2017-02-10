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﻿台半裸女子陳屍小學校

2017-02-10 列印
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　　台灣近日發生一宗令人髮指的命案，屏東縣高樹鄉廣興小學關福分校昨發現一具半裸女屍，其臉部疑似被鈍器毆打、身中多刀且下半身赤裸，屍體旁亦有一輛機車被推到排水溝中，經警方調查後確認身份是二十多歲的邱女子，而初步檢驗屍體發現未被性侵。據台媒報導，警方翻查校園監視器發現，前晚九時邱女獨自走進校園，並在走廊徘徊，疑似在等人，而警方表示，已從監視器中發現一名男子影像，目前正全力追查這名男子身份。
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