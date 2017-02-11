 Advertisement
  • 2017年2月11日 星期六
  • 12º
  • 64%
熱門： 獸交曾俊華林鄭月娥公屋華仁

日報新聞 > 中國

﻿內地婦登山惹「遇老虎」驚魂

2017-02-11 列印
Previous Next

　　古有武松打虎故事，近有浙江民警收到救助電話，全副武裝前去抓「老虎」，不過正當「伏虎」之際竟發現「老虎」只是一個毛絨玩具，消息傳開後令一眾網民哭笑不得，身在現場抓「老虎」的民警直言︰「這個玩具做得太迫真了！」

　　前日蔣女士與家人在浙江長興縣城區花菇山爬山散步，發現涼亭的長椅上，爬着一隻黃黑條紋相間、非常像老虎的動物，一家人疑太害怕趕緊掉頭往山下跑，邊跑邊打電話報警，而長興縣公安局巡特警大隊民警李銘和隊員迅速帶著盾牌、鋼叉等防護工具，全副武裝前去抓「老虎」。

　　不過巡特警隊員慢慢靠近「老虎」之際發現「老虎」定力十足動也不動，走近一看才發現是個毛絨玩具，為防止再有人受到驚嚇，民警便把「老虎」送到派出所「處理」了。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd