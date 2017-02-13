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﻿滯留印度54年 華老兵王琪返國

2017-02-13 列印
　　滯留印度五十四年的中國老兵王琪，前日終於時隔半世紀再次踏足中國，並且帶同兒子、媳婦及孫女同行，然而王琪侄子王英軍昨日透露，年屆八旬的王琪返國後出現水土不服，血壓也不穩定，王英軍續指王琪的兒子、孫女由於在印度出生，吃不慣中餐，加上生活習慣不同，王琪的兒孫們上廁所都成問題。

   中國老兵王琪在一九六三年的中印戰爭，因在森林迷路被印方拘捕被以間諜罪入獄七年，後被安排在印度偏僻農村居住，他自此與國內家人失去聯絡。
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