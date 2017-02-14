 Advertisement
  • 2017年2月14日 星期二
  • 18º
  • 51%
熱門： 港鐵縱火獸交 馬拉松曾俊華林鄭月娥

日報新聞 > 中國

﻿飲野味湯流鼻血 內地女遭譴責

2017-02-14 列印
Previous Next

　　一名本港商人兒子日前在微博展示到廣西考察時，獲政府官員在辦公室請食受保護動物穿山甲，事件引發軒然大波後，深圳一名帳號為「綻放的多多」的女子（見圖）亦被人翻舊帳，內地傳媒報道，該名女子二○一一年曾發表微博，表示自己飲用由穿山甲、蛇、天鵝肉等八種動物熬製的湯後，因過份滋補而流鼻血；又聲稱自己曾吃穿山甲血炒飯。數百名網友其後留言譴責其行為，當事人即刪除有關內容。而國家林業局前日表明已得悉事件，廣東省林業廳已展開調查。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd