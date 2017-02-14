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﻿「兩彈一星」功臣任新民病逝

2017-02-14 列印
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　　內地「兩彈一星」功臣之一、著名導彈和火箭技術專家任新民（圖），日前在北京病逝，享年一百零二歲。

　　任新民前日下午三時在北京病逝，任一九一五年出生於安徽省寧國市，四五年赴美留學；五六年他應錢學森邀請加入中國航天事業，曾領導和參與中國最早液體導彈研製工作，並領導中國第一顆人造衞星「東方紅一號」發射；他之後擔任內地首顆試驗衞星通信、首顆實用衞星通信、首顆氣象衞星等大型航天工程總設計師，主持研製和發射工作，與屠守鍔、黃緯祿、梁守槃並稱 「中國航天四老」。

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