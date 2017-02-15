﻿台賞櫻團33死慘劇 疑司機連踩15天出事

台灣發生歷來最嚴重旅遊巴意外，一輛接載四十三名賞櫻團團員、導遊的旅遊巴，前晚回程途中失控翻落山坡，釀成包括司機在內三十三人死亡。外界事後質疑，是司機長時間駕駛肇禍，而司機女兒表示，其父由年三十開始，到事發當晚，連續工作十五天，其間只休息過一天。



蝶戀花旅行社一個四十二人賞櫻團，前日到台中武陵農場賞櫻，旅遊巴返回台北途中駛經國道五號時，失控衝出護欄翻落山坡，連同司機、導遊及團員全車共四十四人，僅十一人生還。



其中一名生還者表示，事發時在車上睡覺，車子先是一陣劇烈搖晃，嚇得他立刻驚醒，接着車子天旋地轉，整個人被摔到車子一側，全身疼痛幾乎暈厥，不知道過了多久車子才停住，然而他忍痛低聲叫喚，身旁卻是一片寂靜。



事後外界質疑，司機長時間駕駛肇禍原因，但旅行公會發言人強調，司機出發前已休息兩日，停靠景點時亦有空閒時間休息，否認疲勞駕駛導致意外；惟司機女兒表示，其父由年三十開始，到事發當晚，連續工作十五天，其間只休息過一天，而且每日幾乎清晨五、六時出門，晚上十時、十一時才回家，根本不夠休息。



警方初步調查證實，涉事旅遊巴並無超載，懷疑旅遊巴當時超速二十公里行駛，正調查事發成因。交通部公路總局新竹區監理所桃園監理站指，肇事旅遊巴車齡雖達十九年，但近期檢查紀錄均合格。



國光巴擦撞山壁無人傷



另外，國光客運一輛由宜蘭前往武陵農場賞櫻專車，昨上午上山途中，行經大同鄉南山路段時，疑因閃避對向車輛，巴士不慎擦撞山壁，車輪掉進山溝，所幸四十名乘客無人受傷，巴士公司其後派接駁車搭載繼續行程。