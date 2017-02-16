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日報新聞 > 中國

﻿新疆和田三暴徒斬人釀五死五傷

2017-02-16 列印
　　新疆和田地區發生疑似恐怖襲擊，三名疑兇在皮山縣揮刀襲擊居民，造成十人傷亡，警員接報到場擊斃疑兇，正調查兇徒背景、動機，目前當地社會秩序正常。

三疑兇當場被擊斃

　　事發在周二晚上約七時二十分，三名疑兇在南疆地區皮山縣城內持刀砍殺民眾，公安接報後一分鐘趕抵，立即鳴槍擊斃三名疑兇，事件造成十人受傷，其中五名傷者送院搶救無效死亡，另外五人情況危殆。

  當局表示，警方正調查兇徒背景、動機，目前當地社會秩序正常。

　　皮山縣位處塔克拉瑪干沙漠南緣，毗鄰邊境線，距離烏魯木齊約一千八百公里。去年九月，當地公安局一名主管反恐工作的副局長親率特警掃蕩一間地下兵工廠時，遭遇自殺式反擊，該名副局長被炸死，多名特警受傷。
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