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日報新聞 > 中國

﻿美擬對台售薩德系統 建東亞「小北約」

2017-02-16 列印
　　韓國容許美軍在境內部署薩德反導系統，惹起鄰國中國不滿。台灣前海軍艦長呂禮詩日前在周刊撰文，表示台方有意向特朗普政府提出軍購，估計對方會利用台灣民眾恐懼大陸崛起，透過軍售拉攏台灣，但美方以F-35量產不及等藉口，向台推銷薩德系統，瞄準江西、福建與廣東的飛彈部隊，並與日本、韓國形成東亞「小北約」。他認為，倘若形成「小北約」，大陸反對強度勢必更加強烈。
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