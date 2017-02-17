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日報新聞 > 中國

﻿拉鋸十年 特朗普商標註冊獲批

2017-02-17 列印
■拉鋸十年後，當局批准特朗普的商標註冊。美聯社
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　　外國企業在內地商標爭奪戰屢遇挫敗，美國總統特朗普早於二○○六年已向中國商標局，申請在建築服務類別以其姓氏為註冊商標，拉鋸十年後，當局周三終於批准該申請。

　　特朗普早於二○○六年已向中國商標局，申請在建築服務類別以其姓氏為註冊商標，惟當局一直拒絕批出申請，其代表律師多次提出上訴均遭駁回。

　　商標局周三在網站公佈批准該項申請，註冊正式生效於二月十四日。另外，當局仍在審批四十九項特朗普註冊商標、七十七項延長註冊申請。

  據悉，內地目前有逾二百二十五項「特朗普」商標，產品範圍涵蓋，抽水馬桶、安全套、心臟起搏器，甚至酒店。　
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