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日報新聞 > 中國

﻿遊客不文明行為禁不絕 杭州古塔停開放

2017-02-17 列印
■部份遊客在安樂塔上寫字塗鴉、刻名留念。網上圖片
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　　內地當局雖極力勸喻遊客勿做不文明行為，但仍屢禁不絕，部份內地民眾依舊在海內外名勝古蹟刻名留字。二○一一年列為浙江省文物保護單位、位於杭州市餘杭區的千年古塔安樂塔，長久以來一直免費對外開放，惟部份遊客在塔身上寫字塗鴉、刻名留念，卻令當地文保部門不勝其煩。當局多次修補後，遊客依然做出缺德行為，故當局日前在古塔外圍加設鐵欄，阻止遊客接近，並停止對外開放。
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