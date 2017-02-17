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日報新聞 > 中國

﻿浙江破冒牌化妝品工場

2017-02-17 列印
　　浙江警方搗破一宗製造銷售冒牌化妝品案，估計值八億元人民幣。浙江省台州市椒江區一名居民，去年二月在網購入懷疑冒牌個人清潔用品，遂報警求助。警方調查發現，犯人專門開設網店銷售冒牌產品，且數額較大，於是成立專案組偵查。警方去年三月採取行動，搗破兩個儲存冒牌貨倉庫。當局根據疑犯口供，搗破多個生產工場、貨倉，檢獲大批偽冒名牌化妝品。
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