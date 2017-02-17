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日報新聞 > 中國

﻿南海艦隊周初聯合演習

2017-02-17 列印
　　周二傳出美軍將派遣航空母艦卡爾文森號戰鬥群到南海巡航後，解放軍報翌日報道，南海艦隊遠海訓練編隊協同航空兵、岸基防空力量，周日至周一在南海展開聯合防空作戰演練；另有報道稱，南海艦隊導彈驅逐艦長沙號、海口號；綜合補給艦駱馬湖號組成遠海訓練編隊，上周五下午駛離三亞軍港，赴南海、東印度洋、西太平洋等海域開展遠海訓練。分析指，海軍動用海軍島礁駐防部隊、岸基航空兵展開聯合演習，意味南沙防禦系統已具備初期作戰能力。
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