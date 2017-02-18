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日報新聞 > 中國

﻿內地騙徒冒充「金正男」 訛稱未死斂財

2017-02-18 列印
　　北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男周一在馬來西亞遇刺身亡，事件掀起外界猜測背後陰謀，更有內地騙徒打算趁機斂財。

　　傳出金正男死訊後，內地微博出現大量「金正男」，有「金正男」表示，遭暗殺者是其替身，由於身無分文，急需網友援助，希望網民匯款二千元人民幣到指定帳戶。他更稱，美國總統特朗普很快會用武力解決事情，一個月後會返回平壤，成為北韓新領導人。

　　另一名「金正男」則以短訊「籌款」，表示自己逃過暗殺，現急需接收訊息者幫助，要求匯款五千元人民幣到指定帳戶，並聲稱他日篡位後，會冊封捐款者為三軍大將軍。不少熟知詐騙套路的網友質疑短信內容真偽，笑稱金正男竟會書寫中文、北韓為何用人民幣呀；甚至有網民用韓文回覆對方。
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