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﻿瘋傳中年漢吃雞染H7N9亡 江西闢謠：假消息

2017-02-20 列印
　　入冬以來，內地H7N9禽流感個案不斷增加，多地市場暫停活雞供應。其中，疫情頻發的江西省，近日傳出大盤雞感染H7N9禽流感死亡消息，當局隨即闢謠，強調當地並無人類感染禽流感個案。

　　內地微博、微信網絡上周六流傳一則訊息，表示江西省瑞昌市高豐鎮一名中年男子，在食肆進食大盤雞感染H7N9禽流感死亡，參與搶救的醫生亦被隔離，該市逾五千隻家禽染病。

　　市政府隨即發表新聞稿闢謠，指出經市衞計委、公安局、畜牧水產局調查後，證實訊息內容純屬虛構，強調密切監測禽流感疫情，積極落實相關防控措施，該市並無人類感染禽流感個案；警方將依法查處惡意製造散播謠言者。據悉，類似內容的訊息，上月曾在河北省保定市傳播，當局調查後亦證實是謠言。
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