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日報新聞 > 中國

﻿蔡英文支持度升7.6百分點

2017-02-21 列印
　　台灣的總統蔡英文就職九個月，民望一直從高位下滑，最新民意調查顯示，民眾對其施政贊同度由谷底回升，較上月上升逾百分之七。

　　台灣民意基金會最新民意調查結果顯示，百分之四十一點四受訪者贊同蔡英文上任施政方式，較不贊同高零點一個百分點，贊同從今年一月百分之三十三點八的歷史低位止跌回升，升幅為七點六個百分點。

　　分析指，民眾對蔡英文施政滿意度與不滿意度雖然旗鼓相當，但其聲望仍較去年五月上任時大幅下跌二十八點五個百分點，今月數據僅與去年十一月持平。
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