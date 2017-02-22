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日報新聞 > 中國

﻿坐清末太師椅留影　缺德女辯稱貪玩

2017-02-22 列印
　　內地遊客不文明行為令人咋舌，更隨時為古蹟文化造成不可彌補的傷害。一名年輕女子日前參觀陝西一間博物館時，不但無視警告標語越過圍欄與展品合照，甚至若無其事坐在一清代椅子上。

　　內地微博日前流傳一輯九張在陝西省安康市博物館拍攝的照片，其中數張相片顯示，一名年輕女子無視「禁止觸摸」、「請勿翻越」等警告標語，越過圍欄隨手觸碰雕塑、宋代石馬，又與展品合照；她甚至坐在一清末年間的太師椅子上留影。

　　安康博物館發言人稱，館內每層均保安人員巡邏，惟遊客眾多時難免有疏漏，一旦發現遊客越過圍欄，會作出口頭警告。而當時人表示，照片是早年拍攝，當時只是貪玩，現已認識錯誤，並已刪除照片。
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