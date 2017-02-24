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日報新聞 > 中國

﻿滇副省長參加旅行團中伏 「一對一服務」迫購物

2017-02-24 列印
  內地旅行團經常出現導遊強迫團友購物情況，雲南副省長陳舜農曆新年前參加旅行團，親身經歷商店店員「一對一服務」，遊客不消費滿一定金額，無法離開商店。

　　內地傳媒報道，陳舜農曆新年前以普通市民身份，報名參加旅行團，導遊帶領他們抵達一間旅遊購物商店後，他便親身體驗店員「一對一（人盯人）服務」，遊客不消費滿一定金額，無法離開商店。陳舜不禁直言：「團裏有老有小的，這種事商家也幹得出！」

　　另外，國家旅遊局昨日宣佈由即日起至五月底，聯合公安部、國家工商總局在全國範圍組織開展旅遊市場秩序綜合整治春季行動，嚴厲打擊違法違規行為。
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