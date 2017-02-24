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日報新聞 > 中國

﻿重慶蚊型動物園養逾20動物

2017-02-24 列印
  內地傳媒發現，重慶市涪陵區望州公園內，有一個由一人獨自經營、打理的小型動物園，園內飼養獅子、駱駝、孔雀等逾二十隻動物，卻安靜猶如標本。園長譚德才透露，動物飼料、人工、水電等開支，全憑每人十元人民幣的門票收入幫補；他指，旺季個別日子每天有近二千元人民幣收入，平均每月收益為七、八千人民幣，扣除清潔人工薪酬及水電費，剩下約四千元人民幣僅能保證園內動物不會餓死。
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