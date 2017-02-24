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日報新聞 > 中國

﻿蔡英文重申台不走對抗舊路

2017-02-24 列印
　　台灣的總統蔡英文上台後，兩岸關係跌至冰點。台外交部前晚出席宴請各國駐台使節，蔡英文致詞時重申，政府維持現狀承諾、善意不變，但不會屈服於壓力，更不會走回對抗舊路。又說，維持區域穩定繁榮，是周邊所有國家共同責任，強調台灣是負責任夥伴。她亦感謝邦交國過去為台灣仗義執言，希望各國繼續支持台灣，協助台灣爭取更多機會和空間，參與國際事務。
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