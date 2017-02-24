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﻿穗往印尼航班閘門未關急折返

2017-02-24 列印
　　印尼蘇拉維加亞航空一班由廣州飛往峇里島的航機，前日凌晨約三時從白雲機場起飛後，詎料飛行一小時三十分後，機師突然宣佈航班需要折返，但無公佈原因。客機安全降落後，航空公司安排人員詳細檢查，確保飛機正常後再次起飛。航空公司發言人表示，機師當時發現前艙門並未完全關好，決定放油返航。
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