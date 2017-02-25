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日報新聞 > 中國

﻿北韓官媒撰文 暗批中國「隨波逐流」

2017-02-25 列印
　　中朝友好關係因平壤政府試射北極星二型中遠程彈道導彈生變，內地當局日前宣佈執行聯合國安理會制裁決議，暫停從北韓入口煤炭後，北韓官方通訊社發表評論文章，不點名批評中國「卑鄙」、「低級」。

　　文章題為《卑鄙的做法、低級的算法》，指北韓成功試射北極星二型導彈後，轟動全球，惟口口聲聲標榜「友好鄰邦」的周邊國家，卻指導彈只是初級階段的核技術，刻意貶低試射意義。更指「該國甚至以毫無法律依據的聯合國制裁決議」為由，肆無忌憚地採取非人道措施，全面斷絕涉及改善民生的對外貿易。

　　文章且暗諷中國以大國自居，卻沒有政治主見，對美國隨波逐流，辯稱該做法意在制止核計劃，並非影響朝鮮民生。而內地《環球時報》昨發表社評回應朝方批評，指中方應堅持嚴格執行安理會決議立場，且不向朝方作無原則讓步。
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