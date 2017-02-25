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日報新聞 > 中國

﻿郭樹清有望調任銀監會主席

2017-02-25 列印
■內地多間傳媒日前報道，郭樹清將會接任銀監會主席。新華社
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　　全國人大、政協會議下月相繼在北京揭幕，內地多間傳媒日前均引述消息報道，表示山東省省長郭樹清，將會調任中國銀監會主席。

  有傳媒引述消息指，郭樹清昨日曾出席銀監會內部會議，表示高興回到金融系統，但他並未對具體監管業務作任何展望，亦無與各地銀監局局長探討業務。郭樹清曾任中國建設銀行董事長六年，二○一一年接替尚福林出任證監會主席，一三年轉任山東代理省長，其後正式升任省長。
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