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﻿日擬增緊急升空戰機 應對中國軍機

2017-02-27 列印
　　針對解放軍在釣魚島周邊活動頻繁，日本防衞省決定調整自衞隊戰機緊急升空安排，由以往出動兩架戰機應對一架「敵機」，改為出動四架戰機應對一架。分析指，這是自一九五八年來自衞隊首次採取「四對一」的安排，估計中日緊張局勢會進一步加劇。

　　據日本共同社報道，防衞省增派升空的兩架戰機，會在後方監視解放軍軍機，將大幅延長戰鬥空中巡邏時間，緊急升空時亦會出動更多預警機。

　　報道又引述日本防衞省稱，自去年至上月底，自衞隊軍機針對中國、俄羅斯等戰機的總體緊急升空次數已超過一千次，比冷戰時期應對前蘇聯戰機，每年起飛九百四十四次還多，創歷史新高。

　　共同社分析指，如中日雙方對抗升級，有可能出現意外事態，雙方有必要盡快就避免衝突的措施，達成一致。
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