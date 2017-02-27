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﻿廣西「請吃穿山甲」疑犯被拘

2017-02-27 列印
　　本港富二代本月初在網上爆出「廣西官員宴請穿山甲」事件有新進展。負責安排當日飲宴的一間私營企業負責人李X科，及其公司飯堂廚師晏X，近日因涉嫌非法收購珍貴、瀕危野生動物罪被警方刑事拘留，案件仍在進一步調查。

　　本月初，香港富二代李加和在網站微博發出多張考察相片，稱廣西「各部門領導都很熱情，特別李局長黃書記請我們到他辦公室煮穿山甲給我們吃，第一次吃，口感味道很好」，該帖文備受關注。廣西紀委其後調查證實李加和在前年七月參加考察團後，自行留在南寧，並接受了前廣西高校工委統戰部長李寧及李X科宴請，而李寧已於去年五月因涉嫌受賄被捕。
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