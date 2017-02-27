﻿江西南昌酒店火災十死13傷

李斯特城各賽事近九戰不勝，而且主場對強隊車路士及曼聯皆吞「三蛋」，今晚英超作東鬥利物浦前雖然已炒領隊雲尼亞里，惟紅軍在沙迪奧文尼等鋒將掛帥下，主帥高普甚有信心奏捷。 （now621台、LeSports HK App周二凌晨4:00直播） 狐狸連續六輪聯賽不勝已跌落尾三，降班危機警號已響，最嚴重的問題是這六仗竟然一球不入，占美華迪及馬列斯等鋒將皆腳頭無靈。 連同所有戰線，狐狸累積九場不勝，雖然當中六場乃客戰，惟三場地頭出擊也吞紅魔及藍獅三蛋，另一場足總盃僅賽和英冠打比郡，可見狐狸的不濟，並非解僱盛傳與球員已反目的領隊雲尼亞里就能解決。 狐狸連續六輪英超不勝 相反，紅軍...

2017-02-27