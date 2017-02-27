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﻿江西南昌酒店火災十死13傷

2017-02-27 列印
　　江西南昌白金滙海航酒店二樓一間正在裝修的卡拉OK前日早上發生大火，造成十死十三傷。江西省安委會辦公室昨日表示，初步調查發現火警是由切割裝修材料，火花濺到堆積旁邊的垃圾紙張引起，至今已有二十四人被扣查，另有八人正被追緝，被扣查和追緝的包括卡拉OK的股東和裝修工程負責人。

　　事發在前日早上，酒店二樓一間正在裝修的卡拉OK首先起火，起火面積為一千五百平方米。江西省安委會辦公室昨表示，今次火警暴露了有企業的隱患排查不足，以及有建築施工單位的消防安全措施不足，當地各部門將會嚴謹巡查人流密集場所的消防安全措施。
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