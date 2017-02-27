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﻿馬英九訪美將會親台國會議員

2017-02-27 列印
　　台灣的前總統馬英九應美國智庫及學術機構邀請，將於明日展開十日訪美行程，將會到紐約、波士頓和華盛頓訪問，成為首位卸任總統訪問華府。

　　馬英九昨公佈訪美行程，將於明日早上在首站紐約出席美中關係全國委員會午餐會等活動，隨後於下月三日轉往波士頓，回到母校哈佛大學發表演講，到最後一站華盛頓會與親台美國國會議員會面，預料馬英九結束訪問後，會經紐約回程，三月十一日返抵台灣。
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