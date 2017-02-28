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日報新聞 > 中國

﻿楊潔篪訪美 為「習特會」鋪路

2017-02-28 列印
  國務委員楊潔篪昨日應華府邀請訪美兩日，是總統特朗普就職後訪美的最高級別中國官員，預料楊此行會與美方討論兩國關係、朝鮮半島等問題，亦可能初步探討中美元首會面安排。

　　楊潔篪昨起訪問美國兩天，期間將與美國高級官員，就兩國關係、共同關心議題交換意見。楊潔篪上周二與美國國務卿蒂勒森通電話，重申秉持不衝突、不對抗、合作共贏原則，妥善處理敏感問題，推動兩國關係不斷向前發展，加強高層和各級別交流。分析指，楊潔篪此行最主要目的，是初步探討國家主席習近平、美國總統特朗普會面安排，並確認二人早前通電話時對雙邊關係的定調；外界預料，中美元首最快或在七月，到德國出席二十國集團峰會期間會面。
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