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日報新聞 > 中國

﻿二二八事件警民爆發衝突

2017-02-28 列印
　　今日是台灣「二二八事件」七十周年，台獨政黨自由台灣黨主席蔡丁貴，昨率領逾百名民眾到基隆火車站，企圖拆除站前迴旋處內蔣介石銅像，大批警員在場戒備，築成人牆阻止綠營人士接近，其間民眾兩度企圖突破警方防線，雙方爆發肢體衝突，有警員受傷流血，部份民眾則坐在路上拉起橫額抗議，令現場交通一度十分擠塞。而前總統馬英九昨向台北二二八紀念碑行禮致意。他認為，事件處理應該面對歷史，就事論事；至於民進黨政府借事件推動去蔣運動，他稱，蔣介石功過應交由歷史評斷。
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