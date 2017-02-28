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﻿上海明實施室內全面禁煙

2017-02-28 列印
　　上海市由明日起實施室內公共場所全面禁煙，禁煙範圍涵蓋學校、青少年中心、兒童福利院、婦幼保健院、兒童醫院、體育場館、表演場地、文物保護單位、公共交通工具等候區域等，原本在室內公共場所設立的吸煙區亦會取消，任何人違規禁煙範圍吸煙，可罰款五十至二百元人民幣，若室內公共場所經營者容許顧客、使用者吸煙，則可罰款二千至三萬元人民幣。商場管理公司表示，新法例實後，會加派保安員巡邏樓梯、走道、洗手間等，防止有人違法吸煙。
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