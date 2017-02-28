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日報新聞 > 中國

﻿前常駐聯國代表秦華孫病逝

2017-02-28 列印
  中國前常駐聯合國代表、外交部前部長助理秦華孫日前在北京病逝，享年八十二歲。秦華孫一九三五年出生，二十五歲加入外交部任新聞司科員，七一年派到中國駐塞拉利昂使館工作； 八○年起歷任外交部新聞司副處長、處長、參贊，之後先後派駐聯合國日內瓦辦事處、聯合國維也納辦事處等組織，九○年升任外交部國際司司長，三年後任外交部部長助理，九五年成為中國常駐聯合國代表。 秦華孫是本月三日因病醫治無效在北京逝世。
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