﻿談及與習近平會面安排 特朗普晤楊潔篪打招呼

美國總統特朗普今年一月上任後，本周一首度會晤到訪的中國國務委員楊潔篪。楊潔篪在會面上表示，國家主席習近平早前與特朗普進行的電話通話為下階段中美關係發展指出明確方向，中方願按照兩國元首通話的精神，與美方加強交往。據美國官員透露，雙方會面期間有談及安排習近平和特朗普會面，但未有定下日期。



期間楊潔篪表示，中方願與美方秉持不衝突、不對抗、互相尊重、合作共贏原則，加強高層及各級別交往，拓展廣泛雙邊領域和重大國際地區問題上的協調與合作。特朗普則表示，美方非常重視與中方的合作關係，雙方需加強高層交往，加緊各領域合作，增進國際地區事務中協調和合作。



楊潔篪今次訪美會見了美國總統高級顧問庫什納和白宮首席戰略師班農等美國高級官員，在離開白宮前，特朗普與楊潔篪會面約五至七分鐘，據報期間有討論安排習近平和特朗普會面，但未有定下日期。



白宮新聞秘書斯派塞形容，這次會面是楊潔篪離開前「和總統打個招呼的機會」，亦是中美就國家安全和共同利益展開對話的開始。



另外，楊潔篪昨日在官媒發表文章，紀念中美《上海公報》發表四十五周年」。楊潔篪表示，台灣問題一直是中美關係最敏感的核心問題，雙方建交以來，美國歷屆政府都恪守「一個中國」政策及中美三個聯合公報原則。他指，中美合作，對兩國和世界都是好事；中美對抗，對兩國和世界都是災難。他又指，只要雙方堅持中美三個聯合公報所確立的原則，中美關係就能夠健康穩定發展，反之就會麻煩不斷。他又呼籲中美在尊重彼此核心利益和重大關切基礎上，以建設性方式處理及管控分歧與敏感問題，避免對兩國關係造成不必要的干擾。



