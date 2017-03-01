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﻿「二二八事件」70周年 學生圖鋸蔣介石銅像

2017-03-01 列印
　　昨日是台灣「二二八事件」七十周年，約十多名輔仁大學學生及民眾，昨凌晨時分帶著發電機及電鋸等工具，企圖鋸倒在校內的蔣介石銅像，將銅像柺杖鋸斷後，嘗試用繩索拉倒銅像，警方接報到場制止，雙方發生衝突，包括兩名學生在內的四名男女被警方拘捕。

　　被捕人士當中包括輔大宗教系羅姓學生、哲學系陳姓學生、林姓男子及陳姓女子，他們涉嫌妨害公務罪，被帶返警署。校方表示尊重學生各種立場及言論自由，但不容許校內外人士非法破壞學校公物，並尊重警方執法。但學生昨凌晨發聲明表示對校方的做法感到遺憾，指二二八事件發生至今已經七十年，再度發生警察任意進入校園事件，憂慮台灣校園是否有真正自治。
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