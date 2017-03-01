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﻿「兩會」開幕前夕 內地加強新疆反恐維穩

2017-03-01 列印
　　全國人大及政協「兩會」即將於周五舉行，開幕前夕，內地當局在新疆加強反恐維穩工作。當局於本周一在新疆國際會展中心廣場再度舉行反恐維穩誓師大會，動員逾萬名武警、公安以及民兵預備役人員，場面浩蕩。

烏魯木齊進行武裝巡邏

　　新疆自治區黨委書記陳全國在大會上講話，強調要認清新疆反恐維穩面臨的嚴峻形勢，始終銘記黨中央和習近平總書記的重托，堅信「正義必勝、和平必勝、人民必勝」，對恐怖份子保持嚴打高壓姿勢，並為兩會、十九大召開營造和諧氛圍。

　　隨後，參加誓師大會的維穩人員分隊出發，到烏魯木齊市的主要街道和重點部位進行武裝巡邏。早前當局已在和田、喀什和烏魯木齊先後舉行反恐維穩誓師大會。

  有分析指，由於兩會開幕在即，中央關注新疆地區的局勢穩定，因此要多次舉行反恐維穩誓師大會，震懾恐怖份子。
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