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日報新聞 > 中國

﻿北京啟動「一級加強防控」

2017-03-01 列印
　　全國兩會舉行在即，北京已實施最高級別的防控措施。中國人權民運信息中心指出，北京昨凌晨已啟動「一級加強防控」，持續至本月十七日，全市警員亦暫停休假，二十四小時保持臨戰狀態，二百多部裝甲車在市內繁忙地區展開巡邏。

　　消息指，昨凌晨朝陽區已投入逾四千五百名警員到區內人口密集的場所，進行安全防控工作。目前有逾二百架裝甲車在世貿天階、國貿三期、藍色港灣及三里屯等繁忙地區巡邏。

　　另外，北京市公安局亦組織數百名「圖傳人員」，到學校、醫院和地鐵等人多密集地方，拍攝警力部署、安保措施的落實情況，將所發現的隱患即時傳送到指揮中心，確保發生突發事件時，可即時調動警力。
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