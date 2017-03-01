﻿北京樂天超市被「算帳」

南韓國防部昨日表示，已經與樂天集團簽署部署薩德用地的換地協議。根據協議，樂天向國防部出讓星州高爾夫球場，國防部將南楊州市軍用地塊轉讓給樂天，料在今年內展開部署。此舉引起內地網民對樂天的不滿情緒，內地當局昨日上午亦即通報指北京樂天超市崇文門分店因違反「廣告法」，處以四萬四千元人民幣罰款。



內地官媒前日已在網站微信發文表示，若薩德入韓，中國不排除與南韓斷交，內地網絡亦出現一片要樂天消失於中國的聲音，抵制樂天。



內地傳媒昨日報道指，在樂天超市崇文門店內張貼的廣告因未經審批，涉嫌違反「廣告法」，被北京市東城工商局予以罰款處分，成為北京首個因發佈違法廣告而被處罰的公共場所管理者。今次處罰被認為是中國強烈不滿簽定有關協議而作出的小懲大戒。