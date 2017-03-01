 Advertisement
  • 2017年3月1日 星期三
  • 16º
  • 72%
熱門： 林鄭月娥公屋香港玩具傳奇曾俊華劉夢熊

日報新聞 > 中國

﻿台商內地感染H7N9亡

2017-03-01 列印
　　內地及台灣的H7N9禽流感疫情持續，上月初在內地感染H7N9的六十九歲男台灣商人，延至前日不治，成為台灣歷來第二宗人類感染H7N9死亡個案，亦是首名台灣籍死亡個案。

　　疾管署表示，該名患者本身有高血壓，一月二十三日在內地發病，上月一日入院時已有嚴重肺炎，要入住深切治療部，使用呼吸機協助呼吸，直至上月四日確診，病情持續惡化，並對藥物特敏福出現抗藥性，轉用日本入口的抗病毒新藥治療仍不幸逝世。

  他曾經接觸的一百四十一人均沒有病徵。疾管署數據顯示，自二○一三年以來，台灣共出現五宗境外傳入人類感染H7N9病例，繼二○一四年一名八十六歲內地客在內地感染禽流感後，到台灣旅遊時逝世後，前日病逝的台商成為當地歷來第二宗死亡個案。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd