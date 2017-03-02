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﻿「嫦娥五號」 將帶兩公斤樣本回地球

2017-03-02 列印
　　中國航天科技集團月球探測衞星總指揮葉培建昨表示，按計劃「嫦娥五號」將在今年十一月在文昌發射場利用長征五號運載火箭發射升空，在月面探測一個月後，帶同兩公斤樣本回地球，完成探月工程「繞、落、回」最後一步，緊隨其後的「嫦娥四號」屬探月四期，探測器則計劃在明年發射。他指，「嫦娥四號」將實現全人類首次在月球背面軟着陸並巡視探測，為中國將來在月球南北極探測、建立無人月球科考站，讓着陸器、機械人、地面工作人員三方互相磨合。
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