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﻿楊潔篪會蒂勒森交換中美意見

2017-03-02 列印
　　訪美兩天的國務委員楊潔篪，周二在美國國務院會見美國國務卿蒂勒森，討論兩國關係，就中美共同關心國際地區問題交換意見。楊潔篪表示，希望兩國秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏原則，加強各級別交往，深化雙邊各領域交流合作。 蒂勒森則稱，美方願意共同努力，加強高層對話與交往。楊潔篪又邀請蒂勒森訪問北京，蒂勒森表示感謝，又說有意在近期展開訪問。
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