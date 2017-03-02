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日報新聞 > 中國

﻿伊斯蘭國向中國發恐襲威嚇

2017-03-02 列印
　　極端組織伊斯蘭國發佈最新錄影片段，片段長約半小時，一名相信來自中國的維吾爾族人士揚言，會返回中國發動襲擊，報復北京政府壓迫維族人，誓要中華大地血流成河；且會處決多名告密者。片段又顯示被火焚燒的中國國旗，並有全副武裝童兵出現。美國專門監察網上恐怖組織的機構相信，該影片由伊斯蘭國伊拉克西部分支發放，而澳洲國立大學新疆問題專家認為，今次是伊斯蘭國首度向中國發出直接威嚇。
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