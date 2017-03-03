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日報新聞 > 中國

﻿外交部指國家主權適用於網絡

2017-03-03 列印
　　外交部、國家互聯網信息辦公室日前發佈《網絡空間國際合作戰略》白皮書，表示網上經常出現濫用訊息通訊技術干涉別國內政、大規模網絡監控等活動。外交部強調，國家主權原則和精神適用於網絡，只有確立網絡主權原則，政府才能維護網絡安全與穩定。

　　外交部網絡事務協調員龍舟昨表示，當前網絡安全形勢非常複雜，只有確立網絡主權原則，政府才能保護基礎設施、打擊網絡犯罪，維護網絡安全與穩定。對於有人認為網絡安全與公民人身自由權利對立，他指，保護公民合法權益亦是目標之一，強調保護網絡空間個人隱私、實現訊息自由與國家安全不矛盾。
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