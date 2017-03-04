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﻿「限韓令」升級 內地禁組團遊韓

2017-03-04 列印
■南韓旅遊業界推算，赴韓中國遊客數量或因禁令急挫六、七成。新華社
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　　南韓樂天集團同意將旗下高爾夫球場轉售予國防部，供美軍部署薩德導彈系統之用，事件令中韓關係跌至冰點。南韓傳媒報道，中方已採取反制措施，包括國家旅遊局要求北京旅行社停售所有南韓旅遊產品，但中國外交部強調，中國境內不存在反薩德運動。

　　報道指，國家旅遊局前日召集北京多間旅行社，要求業界暫停推廣、銷售所有南韓旅遊產品，而禁令範圍更會由京城逐步擴展至全國。南韓旅遊業界推算，赴韓中國遊客數量或急挫六、七成。

　　除官方疑似反制措施，內地民間亦自發抵制樂天集團，該集團內地四間商店均門面冷清，且增加保安人員數量，氣氛緊張。網上近日更流傳江蘇一輛南韓品牌汽車遭人破壞。外交部發言人耿爽強調，中國不存在反薩德運動，中方希望韓方傾聽民眾呼聲，切實採取措施，避免加劇傷害兩國關係。
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