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﻿無污染燃料 長征八號火箭明年首飛

2017-03-04 列印
■長征八號火箭最快將於明年首飛。新華社
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　　內地航天科技近年取得巨大進展，除二○一八年發射嫦娥四號探測器，於月球背面軟着陸進行巡視探測、計劃建立中國太空站外，中國自行研製採用無毒無污染推進劑的長征八號運載火箭，最快將於明年首飛。

　　中國航天科技集團科技委主任包為民日前表示，國際商業航天發射市場競爭愈趨激烈，集團正在研製採用無毒無污染推進劑新一代運載火箭長征八號。該火箭具有發射成本低、履約周期短等優勢，能夠大幅度提高長征火箭的國際競爭力。

　　他指，新火箭以現役長征系列運載火箭作研究基礎，長征八號採用兩級半構設計，可將運載物品送入距離地面逾七百公里的軌道，將彌補中國現役運載火箭在太陽同步軌道和地球同步軌道發射能力上不足。
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