﻿報告六度提「習核心」 李克強料GDP增6.5%

十二屆全國人大五次會議揭幕，國務院總理李克強發表政府工作報告，預期今年國內生產總值增長約百分之六點五，並說在當前國內外形勢嚴峻複雜情況下，政府要優先保障、改善民生；他又六度提及「習核心」，強調要緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，不懈奮鬥建設國家、實現中國夢。



李克強昨日發表本年度政府工作報告，預期今年國內生產總值增長約百分之六點五，居民消費價格漲幅約百分之三；城鎮新增就業三千一百萬人以上，城鎮登記失業率則控制在百分之四點五內。他稱，面對就業壓力加重，當局會堅持就業優先戰略，實施更加積極就業政策，強調穩增長重要目的是保就業、惠民生。



當前國內外形勢嚴峻複雜情況下，更要優先保障和改善民生，政府要竭力辦好，因為民生是為政之要，必須時刻放在心頭、扛在肩上。



內地近年飽受霧霾問題困擾，李克強提出加快以電代煤、以氣代煤取暖，解決燃煤污染問題；當局亦要二十四小時監控重點工業污染源；加快淘汰老舊汽車；深入研究霧霾形成機理；且嚴厲打擊偷排、造假情況。他強調，治理霧霾人人有責，貴在行動、成在堅持，只要全社會不懈努力，藍天必定一年較一年多。李克強又報告內六度提及「習核心」，表明堅決維護以習近平為核心的黨中央權威，要緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，不懈奮鬥建設國家、實現中國夢。



另外，李克強指，新一年會繼續強軍目標，強化練兵備戰，有效維護國家主權、安全及發展利益。面對世界政治經濟格局深刻變化，中國將站在和平穩定一邊，走和平發展道路、維護多邊體制，反對各種形式保護主義，並着力營造睦鄰互信、共同發展周邊環境。