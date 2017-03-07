﻿汶川地震「豬堅強」 食好住好專人伺候

汶川大地震中活埋瓦礫逾一個月後獲救的母豬「豬堅強」，地震後三個月遷入成都一間博物館後，一直享受貴賓式待遇，不但有「豪宅」、美食，更有專人伺候



「豬堅強」遷入成都市建川博物館超過八年，其近況一直為內地民眾關心，早前有傳出豬堅強已離世消息後，有民眾專程由浙江省杭州市乘飛機到成都求證。



內地傳媒報道，「豬堅強」在館內一直享受着貴賓式待遇，不但入住一房一廳「豪宅」，更有專人每日帶牠外出散步兩次，館方更提無保健食品、定期身體檢查，故今年十歲的牠雖步入晚年，行動稍不便，但整體健康狀況良好。博物館亦承諾會飼養牠至百年歸老，之後會將其遺體製成標本收藏展覽。