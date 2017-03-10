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﻿反韓氣氛升溫 陸客取消韓酒店預訂

2017-03-10 列印
　　南韓容許美國在當地部署「薩德」導彈系統後，內地反韓氣氛不斷升溫，民眾除了抵制韓貨、停止光顧韓商外，訪韓遊客數字亦急降，首爾多間酒店近日陸續接到中國旅行團、自由行遊客退訂要求，樂天集團旗下酒店更是首當其衝。

　　南韓傳媒報道，主要接待中國遊客的東大門宜必思大使酒店，原訂入住的中國旅行團已全數取消，每天更有兩、三名中國自由行旅行要求取消預訂；同樣接待中國遊客為主的新羅舒泰酒店，中國遊客預訂率下挫兩成半，酒店需要開拓東南亞旅客市場，減輕中國遊客急降造成的衝擊。

　　樂天集團自上月底與政府簽訂換地協議後，旗下酒店取消預訂率不斷攀升，至今已達三成。報道稱，過去數年在「韓流」帶動下，訪韓中國遊客高速增長，帶動南韓酒店業發展蓬勃，尤其是首爾商務酒店，有如雨後春筍，而中方反制措施將嚴重打擊當地酒店業。
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