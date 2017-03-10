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﻿白手興家女富豪內地佔四成

2017-03-10 列印
新華社
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　　《福布斯》雜誌周三公佈世界白手興家女富豪榜，五十六名上榜女富豪中，逾四成來自大中華地區，包括二十一名中國女富豪、五名香港女富豪。而首五名，除排名第二是美國人外，其餘四人皆是中國人，當中榜首是在湖南出生，目前是本港居民的手機玻璃製造公司藍思科技創辦人周群飛（見圖），其資產達七十四億美元（約五百七十七億二千萬港元）；隨後是房地產富華國際集團主席陳麗華、「殼后」朱李月華、龍湖地產董事長商吳亞軍。
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